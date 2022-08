Copa do Brasil: Yuri Alberto decide e Corinthians se garante nas semis

Contando com o faro de gol do atacante Yuri Alberto, o Corinthians goleou o Atlético-GO por 4 a 1, na noite desta quarta-feira (17) na Neo Química Arena, em São Paulo, e se credenciou para ser o adversário do Fluminense nas semifinais da Copa do Brasil.

Após perder de 2 a 0 na ida das quartas de final, o Timão tinha o desafio de vencer por, ao menos, dois gols de diferença para sonhar com a classificação. E o técnico Vítor Pereira mandou sua equipe para a frente desde o início para buscar a vitória.

As oportunidades foram se sucedendo até que, aos 41 minutos, Renato Augusto cruzou na área, onde Gil subiu muito para cabecear forte e superar o goleiro Renan.

Logo aos 4 minutos da etapa final o Timão conseguiu ampliar, com Róger Guedes, que recebeu na esquerda e tocou na medida para Yuri Alberto bater colocado. Mas ainda faltava um gol para a classificação direta para as semifinais. E ele veio aos 10 minutos, quando Renato Augusto levantou a bola na área em cobrança de falta e Yuri Alberto marcou de cabeça para garantir a vaga na próxima fase.

Mas ainda havia espaço para mais gols, e ele veio aos 26, quando o zagueiro Gil deu um chutão para a frente, a zaga cortou errado, Renato Augusto tocou para Yuri Alberto, que bateu por cobertura para marcar o seu terceiro no confronto.

Aos 41 o Atlético-GO ainda descontou com um bonito gol do atacante Wellington Rato, mas a vaga ficou mesmo com o Corinthians.

Após se garantir na Copa do Brasil, o Timão pega o Fortaleza no próximo domingo (21). No mesmo dia o Dragão enfrenta o Cuiabá.