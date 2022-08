Definidos os atletas para duelo contra Porto Rico pelas Eliminatórias

A seleção brasileira masculina de basquete embarca com 13 jogadores nesta segunda-feira (22) para San Juan (Porto Rico), onde enfrentará a equipe da casa no primeiro duelo da segunda fase das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2023. O embate será na quinta-feira (25), às 21h (horário de Brasília).

Da lista de 13 atletas convocados hoje (22) por Gutavo De Conti, técnico da seleção, 12 serão relacionados para o embate contra os portorriquenhos. A relação de selecionados pode mudar para os demais jogos das Eliminatórias e também para a AmeriCup (a Copa América do basquete), que ocorrerá em Recife e Brasilia. A estreia da seleção na AmeriCup será contra o Canadá, em 2 de setembro.

VAMOS COM TUDO PARA ENCARAR PORTO RICO!



A comissão técnica da Seleção masculina definiu o grupo que viaja para San Juan, para o duelo pelas Eliminatórias, dia 25.



Lembrando que a lista não é definitiva e pode mudar para o jogo contra o México e também para a AmeriCup. pic.twitter.com/zAjkko1Ggi — Basquete Brasil - CBB (@basquetebrasil) August 22, 2022

O Brasil está no Grupo F das Eliminatórias, junto com Estados Unidos, Uruguai e Colômbia. Os brasileiros dividem a liderança da chave com os norte-americanos, com cinco vitórias e uma derrota (resultados conquistados na primeira fase).

O formato do torneio estabelece partidas dentro e fora de casa. Na próxima segunda (29), às 19h30, o Brasil enfrenta o México em Jaraguá do Sul (SC), pela segunda e última partida da quarta janela das Eliminatórias. Em fevereiro do ano que vem será aberta a última janela das Eliminatórias. Irão à Copa do Mundo os três melhores do Grupo F e também o melhor quarto colocado em comparação com o Grupo E (Canadá, Argentina, Venezuela, República Dominicana, Panamá e Bahamas).

O Mundial reunirá 32 equipes, de 25 de agosto e 10 de setembro do ano que vem, em três sedes: Japão, Filipinas e Indonésia.

Convocados

ARMADORES

Yago Mateus - Ratio Ulm-ALE

Marcelo Huertas - Tenerife-ESP

Rafael Luz - Andorra-ESP

Scott Machado - Hapoel Eilat-ISR

ALAS/ARMADORES

Georginho - SESI Franca

ALAS

Didi Louzada - Blazers-EUA

Leonardo Meindl - Urban Transylvania-ROM

ALAS/PIVÔS

Gabriel Jaú - Flamengo

Rafael Mineiro - Flamengo

Lucas Dias - SESI Franca

PIVÔS

Lucas Mariano - SESI Franca

Augusto Lima - Unicaja-ESP

Cristiano Felício