Flamengo vence Botafogo e retorna à vice-liderança do Brasileirão

O Flamengo deu sequência à boa fase e chegou a 14 jogos de invencibilidade ao derrotar o Botafogo por 1 a 0, na noite deste domingo (28), no Estádio Nilton Santos, pela 24ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O triunfo, alcançado graças ao gol de Arturo Vidal no segundo tempo, fez o time pular da terceira para a segunda posição, com 43 pontos, ultrapassando o rival Fluminense para se tornar o mais próximo perseguidor ao líder Palmeiras. O Botafogo, que agora soma cinco jogos sem vitória, estacionou nos 27 pontos e ocupa o 14º lugar na tabela de classificação.

Ele é fibra! O @Flamengo segue sua caminhada! Mais três na conta e a diferença diminuiu um pouquinho… Será que dá? pic.twitter.com/AdGL6qDWon — Brasileirão Assaí (@Brasileirao) August 28, 2022

O Rubro-Negro, envolvido ainda nas disputas da Libertadores e da Copa do Brasil, levou a campo uma equipe mista com poucos jogadores habitualmente titulares. O Botafogo levou mais perigo no primeiro tempo, com dois chutes de Jeffinho defendidos sem maiores apuros por Santos. O Flamengo não teve grandes oportunidades.

Na volta para o segundo tempo, o técnico Dorival Junior começou a inserir os jogadores principais do Flamengo e o resultado foi imediato. Aos 12 minutos, dois minutos depois de sua entrada, Pedro recebeu cruzamento da direita, ajeitou de cabeça e o chileno Vidal chegou completando no meio da área para o gol.

Logo na sequência, o centroavante teve a chance de ampliar a vantagem. Após erro na saída de bola do Botafogo, ele recebeu de cara para o gol, cortou a marcação mas chutou torto, para fora.

Pressionado pela situação na tabela e na partida, o Botafogo ensaiou uma reação, mas não levou mais perigo do que na jogada em que Gabriel Pires cabeceou no meio do gol para defesa de Santos após jogada de Marçal pela esquerda.

O Glorioso, que ainda não sabe o que é vencer no segundo turno, retorna a campo no próximo domingo (4) para visitar o Fortaleza na capital cearense. Já o Flamengo recebe o outro time do estado, o Ceará, no mesmo dia, no Maracanã. Porém, quatro dias antes, na quarta-feira (31), o time estará na Argentina, onde duela com o Vélez Sarsfield pela partida de ida da semifinal da Libertadores.

Fim de jogo. O próximo compromisso do Dourado e no domingo, dia 03, contra o São Paulo, na Arena. pic.twitter.com/kOoYMbEi5F — Cuiabá Esporte Clube (@CuiabaEC) August 28, 2022

Cuiabá e Santos empatam na Arena Pantanal

Diante de mais de 19 mil torcedores presentes à Arena Pantanal, Cuiabá e Santos não tiraram o zero do placar. O Cuiabá assumiu o controle das ações desde o início, finalizando muito mais vezes, mas parou no goleiro João Paulo. O Dourado chegou a marcar no segundo tempo, mas o gol de Rodriguinho foi anulado pelo VAR por toque de mão de Felipe Marques no início da jogada.

Com o resultado, o Cuiabá não conseguiu sair da zona de rebaixamento e vai fechar a rodada em 17º, com 25 pontos. Já o Santos, com 34, dorme em oitavo, mas ainda pode ser ultrapassado pelo Bragantino no desfecho da rodada, na segunda (29).

O time mato-grossense tem como próximo adversário o São Paulo, novamente em casa, no próximo domingo (4). No dia seguinte, é a vez de o Santos entrar em campo, recebendo o Goiás.