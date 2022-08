Grêmio goleia Operário e assume a vice-liderança da Série B

O Grêmio goleou o Operário-PR por 5 a 1, na noite desta terça-feira (9) em Porto Alegre, e assumiu a vice-liderança da Série B do Campeonato Brasileiro (mas podendo ser ultrapassado pelo Bahia, que ainda enfrenta o Sampaio Corrêa na 23ª rodada da competição).

EU AMO O DIA 9 DE AGOSTO!#Grêmio 5x1 Operário

Com gols de Campaz, Diego Souza, Biel e Elkeson (2x), aplicamos uma goleada aqui na Arena e vencemos a equipe do Operário, mais fortes do que nunca!

🇪🇪 #GRExOPE #Brasileirão2022 #PuroSentimento pic.twitter.com/EwpzNkEppi