Hugo Calderano chega à final de etapa do circuito mundial

O brasileiro Hugo Calderano garantiu a classificação para a decisão do WTT Contender Túnis (Tunísia), etapa do circuito internacional, após derrotar o sul-coreano Jang Woojin por 4 sets a 0 (parciais de 11/6, 11/9, 11/9, 12/10) nesta sexta-feira (5).

Bora pra final! 🇧🇷👊🏓



Hugo Calderano vence 🇰🇷 Jang Woojin, segue sem perder sets no torneio e vai em busca do título do #WTTContender



O adversário da final será 🇫🇷 Alexis Lebrun, que foi adversário de Hugo em maio, no Desafio Brasil vs França, no Rio de Janeiro. pic.twitter.com/wQpnQhD5UG — CBTM (@CBTM_TM) August 5, 2022

O adversário do carioca de 26 anos na grande decisão é o francês Alexis Lebrun. O confronto está marcado para as 9h40 (horário de Brasília) deste sábado (6).

Esta é a sexta oportunidade na qual Calderano disputa uma final de etapa do circuito internacional, após a conquista do Aberto do Brasil em 2013 e em 2017 e do WTT Star Contender Doha em 2021 e dos vice-campeonatos dos Abertos do Qatar (2018) e da Áustria (2016).