Manchester bate Liverpool e protestos da torcida viram comemoração

O Manchester United conseguiu uma vitória totalmente inesperada por 2 x 1 sobre o rival Liverpool em jogo válido pelo Campeonato Inglês em Old Trafford nesta segunda-feira (22) e transformou os protestos de torcedores contra os donos do clube em uma rara noite de celebração.

O desempenho muito melhor do United, que garantiu os primeiros pontos do clube na competição com gols de Jadon Sancho e Marcus Rashford, deixou o Liverpool de Juergen Klopp ainda sem nenhuma vitória nos três primeiros jogos da temporada, e com apenas dois pontos na tabela.

Foi também a primeira vitória do técnico holandês do United, Erik ten Hag, recompensado por sua decisão de deixar Cristiano Ronaldo e o capitão do equipe, Harry Maguire, no banco.

"Estou feliz com o desempenho, mas temos que trazê-lo a cada jogo", disse Ten Hag. "Que não façamos isso apenas contra o Liverpool. Todo jogo da Premier League é difícil. Precisamos trazer essa força para todos os jogos. Começa, mais uma vez, com o espírito".

Após a humilhante derrota do Manchester por 4 a 0 em Brentford, a semana foi de grandes pontos de interrogação sobre os donos do clube, a família Glazer, que vive na Flórida, e alguns torcedores marcharam até o estádio em protesto antes do pontapé inicial, pedindo a venda do clube.

Os fracassos nas tentativas de contratação também foram criticados, mas antes do início da partida foi apresentado aos torcedores o atleta brasileiro Casemiro, recém-chegado do Real Madrid, embora os aplausos de boas-vindas ameaçassem ser abafados pelos cantos críticos à família Glazer.

Essa estranha justaposição de apoio e protesto permaneceu durante todo o jogo, mas a exibição do United, a melhor em mais de um ano, definiu a noite.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.