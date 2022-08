Medvedev quebra jejum de vitórias em finais ao ganhar ATP no México

O número 1 do mundo, Daniil Medvedev, encerrou sua sequência de derrotas em finais com vitória por 7/5 e 6/0 sobre o britânico Cameron Norrie no último sábado (6) para conquistar o título em Los Cabos, México, na preparação para defender o seu título no Aberto dos Estados Unidos.

Como jogadores russos foram proibidos de competir em Wimbledon por causa da invasão da Rússia à Ucrânia, Medvedev perdeu o Grand Slam na grama e chegou ao México para o seu primeiro torneio desde junho.

Medvedev conseguiu a maior parte do seu sucesso em quadras duras e não perdeu um set esta semana na competição nível ATP 250 para conquistar seu primeiro título da temporada.

"Na final, você enfrenta o melhor jogador da semana, então é sempre um jogo de alto nível e estou muito feliz que consegui mostrar um bom nível, algumas boas jogadas em um jogo tão importante", disse Medvedev.

O russo venceu Norrie, campeão do ano passado e 12º do ranking, após ter perdido cinco finais consecutivas, desde o Masters de Paris do ano passado, em novembro. Em seguida, o tenista de 26 anos também foi derrotado no jogo do título das Finais da ATP de 2021.

Foi superado na decisão do Aberto da Austrália no começo de 2022, antes de perder finais na grama na Holanda e na Alemanha.

