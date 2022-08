Nadal desiste do Torneio de Montreal, preparatório para o US Open

Rafael Nadal anunciou nesta sexta-feira (5) que desistiu do evento de preparação para o Aberto dos Estados Unidos na próxima semana em Montreal, no Canadá, devido à mesma distensão abdominal que o obrigou a ficar de fora da semifinal de Wimbledon no mês passado.

A tentativa de Nadal, número três do mundo, de conquistar todos os Grand Slams do calendário terminou depois que ele desistiu de seu tão esperado confronto contra o australiano Nick Kyrgios menos de 24 horas antes da partida.

Nadal, que soma 22 títulos de Grand Slam, é cinco vezes campeão do ATP 1000 em Montreal, que começa na segunda-feira (8).

"Já venho treinando há algum tempo sem sacar e comecei com saques há quatro dias. Tudo estava indo bem, porém ontem, depois do meu treino normal, senti um leve incômodo no abdômen e hoje ainda estava lá", disse Nadal em um comunicado. "Depois de falar com meu médico, preferimos levar as coisas de forma conservadora e dar mais alguns dias antes de começar a competir". "Estou muito triste por não viajar para Montreal e jogar um torneio que ganhei cinco vezes e que adoro jogar. Espero sinceramente poder voltar lá para jogar diante de um público incrível", completou.

O campeão de Wimbledon, Novak Djokovic, também se retirou do evento na quinta-feira, pois não pode entrar no país sem estar totalmente vacinado contra a Covid-19, enquanto o britânico Andy Murray recebeu um dos quatro convites.

