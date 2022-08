Palmeiras e Corinthians vencem na abertura das quartas de final

Palmeiras e Corinthians venceram os jogos de ida na abertura das quartas de final da Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino na manhã deste domingo (14). Após terminarem a fase classificatória na liderança, as palestrinas golearam o Grêmio em Porto Alegre por 5 a 0 e podem perder por até quatro gols de diferença, na volta em São Paulo no sábado (20), para avançarem.

Que jogo das Palestrinas! 🐷



Com três gols da Ary Borges, o @Palmeiras_FEM vence o Grêmio no primeiro jogo das quartas de final! pic.twitter.com/WTzCtcpSiW — Brasileirão Feminino Neoenergia (@BRFeminino) August 14, 2022

Já as Brabas do Timão, que finalizaram em quarto lugar a primeira fase, derrotaram o Real Brasília por 2 a 0 na capital federal, e têm a vantagem de perderem por até um gol na próxima semana para conseguirem a classificação.

O @SCCPFutFeminino saiu na frente! 🦅



Adriana e Vic Albuquerque marcaram para o Timão! Grande resultado no primeiro jogo das quartas de final! pic.twitter.com/yfLH9EfMgJ — Brasileirão Feminino Neoenergia (@BRFeminino) August 14, 2022

Por outro lado, o São Paulo, vice-líder da etapa classificatória do torneio, ficou no 0 a 0 com a Ferroviária em Araraquara. Corinthians e São Paulo jogam em casa no próximo domingo as partidas de volta dessa fase.

Tudo igual em Araraquara! O gol não saiu no primeiro jogo entre Ferroviária e São Paulo! pic.twitter.com/KIGzoMDxZv — Brasileirão Feminino Neoenergia (@BRFeminino) August 14, 2022

Na próxima segunda-feira (15), Flamengo e Internacional fazem o último jogo de ida das quartas no estádio Luso-Brasileiro, a partir das 20h (horário de Brasília). A decisão desse duelo será na outra segunda-feira no Beira-Rio, em Porto Alegre.