Sul-Americano de basquete: Brasil derrota Chile por 100 a 37

O Brasil superou o Chile por 100 a 37, na noite desta quarta-feira (3) no ginásio Ave Fenix, em San Luis (Argentina), pelo Campeonato Sul-Americano de basquete feminino.

Grande vitória sobre o Chile e o primeiro lugar do Grupo no Sul-Americano de San Luis: 100 x 37!



Na sexta, às 18h30, o Brasil encara a Venezuela nas semifinais do torneio, já classificada para a AmeriCup 2023! pic.twitter.com/68XuudJWXQ — Basquete Brasil - CBB (@basquetebrasil) August 3, 2022

Com este resultado, a equipe comandada pelo técnico José Neto terminou a primeira fase da competição na liderança do Grupo B. Agora, a seleção brasileira medirá forças com a Venezuela, já pelas semifinais, a partir das 18h30 (horário de Brasília) da próxima sexta-feira (5).

A cestinha do Brasil na partida foi a ala Patty Teixeira, do Sampaio Corrêa, que conseguiu o total de 18 pontos.