Vasco passa pelo Tombense e abre 8 pontos de vantagem para 5º lugar

Regido por dois maestros das categorias de base de São Januário, o Vasco reencontrou o caminho da vitória ao passar fácil pelo Tombense por 3 a 1 neste sábado (13). Andrey Santos marcou duas vezes e Marlon Gomes assinou um golaço. Com o resultado, o Vasco chegou a 42 pontos e ocupa a quarta posição da Série B, com oito pontos a mais que o quinto, o Londrina. Já o Tombense estacionou nos 33 pontos e caiu, momentaneamente, para a oitava colocação.

Os mais de 20 mil torcedores que encheram a Colina Histórica não demoraram muito para comemorar. O Vasco começou a partida pressionando o Tombense e logo chegou ao primeiro gol. Aos 3 minutos, Marlon Gomes recebeu longo lançamento e tocou de coxa para Nenê. O camisa 10 foi até a linha de fundo e tocou para trás. Andrey Santos apareceu na segunda trave para finalizar, de primeira, e abrir o placar.

O Tombense tentou responder em um chute de longa distância de Everton Galdino, aos 9 minutos, mas Thiago Rodrigues estava atento e jogou para escanteio. Cinco minutos depois, o mesmo Everton teve a chance do empate. Ele chutou livre após cruzamento rasteiro que veio da direita.

Depois da pressão do Tombense, o Vasco conseguiu controlar novamente o jogo. Dava espaço para o time mineiro, não corria riscos e saía com muito perigo no contra-ataque. O segundo gol só não veio aos 22 minutos devido a uma bela defesa de Felipe Garcia. Marlon Gomes avançou pela direita e cruzou rasteiro para Nenê, que chutou firme, mas parou no goleiro adversário.

O Vasco conseguiu o segundo gol antes do intervalo, em uma obra-prima de Marlon Gomes. Após passe na fogueira de Yuri Lara, a joia cruzmaltina deu um lençol no primeiro marcador, avançou pelo centro, driblou Ednei duas vezes e chutou no cantinho esquerdo de Felipe Garcia para ampliar.

O time da casa voltou melhor no segundo tempo, mas precisou fazer uma alteração no início. Marlon Gomes, destaque da partida, sentiu dores na coxa esquerda e deu lugar a Figueiredo. E o atacante perdeu grande oportunidade aos 11 minutos. Ele recebeu passe açucarado de Andrey Santos e, cara a cara com o goleiro, acertou a trave.

Com o domínio da partida, o técnico Emílio Faro fez outras substituições: tirou Alex Teixeira para a entrada de Bruno Tubarão, trocou Raniel por Eguinaldo, e poupou Nenê para colocar Palacios. Sete minutos depois, o Vasco marcou o terceiro. Eguinaldo aproveitou saída de bola errada do Tombense, avançou e tocou para Palacios. O chileno passou de primeira para Andrey Santos, que tocou no canto direito de Felipe Garcia.

Mesmo em desvantagem e com um segundo tempo pior do que o primeiro, o Tombense aproveitou a diminuição do ritmo do adversário para deixar o seu gol em São Januário. Aos 39 minutos, Everton fez boa jogada pela esquerda e chutou cruzado. Thiago Rodrigues espalmou para o meio e Matheus Frizzo apareceu para dar números finais à partida.

Na próxima rodada, o Vasco enfrenta o CSA, quinta-feira (18), às 20h (horário de Brasília), no Rei Pelé. Já o Tombense pega o Sport, no mesmo dia, às 21h30, no Soares de Azevedo.