Argentina anuncia permanência do técnico Scaloni até Copa de 2026

O técnico da seleção argentina de futebol, Lionel Scaloni, concordou em renovar seu contrato por mais quatro anos até a Copa do Mundo de 2026, disse a presidente da federação, Claudio Tapia, nesta quarta-feira (28).

A renovação é um sinal de confiança para o técnico a menos de dois meses do início da Copa do Mundo que será disputada no Catar em novembro e dezembro.

Me enorgullece contarles que hemos arreglado la continuidad de Lionel Scaloni como DT de Argentina hasta el mundial de 2026. Seguimos apostando al proyecto integral de selecciones. Hay Scaloneta para rato!! pic.twitter.com/64Cvg6EmSN — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) September 28, 2022

"Tenho orgulho de dizer que providenciamos a continuidade de Lionel Scaloni como técnico da Argentina até a Copa do Mundo de 2026", disse Tapia em sua conta oficial no Twitter. "Continuamos apostando no projeto integral da seleção", acrescentou a dirigente após a vitória da Argentina por 3 a 0 sobre a Jamaica, em amistoso preparatório para a principal competição de futebol entre países.

Scaloni conquistou uma Copa América com a seleção argentina após 28 anos, além de manter a maior sequência invicta atual de seleções com 35 jogos.

Ao longo do ciclo que se iniciou após a Copa do Mundo na Rússia em 2018, a seleção argentina disputou 49 partidas, com 32 vitórias, 13 empates e quatro derrotas.

"Foi um jogo emocionante para nossa comissão técnica porque fechamos quatro anos inesquecíveis e emocionantes. É um processo positivo e gostamos muito. Obrigado aos jogadores e às pessoas que sempre apoiaram", disse o técnico após a vitória diante da Jamaica nos Estados Unidos.

