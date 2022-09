Atlético condena discurso de ódio após gritos racistas contra Vinícius

O Atlético de Madrid (Espanha) condenou discursos de ódio após seus torcedores serem filmados gritando insultos racistas contra o atacante brasileiro Vinicius Júnior, do Real Madrid (Espanha), do lado de fora do estádio Metropolitano antes da partida do último domingo (18) pelo Campeonato Espanhol.

Os comentários do clube, que foram ecoados pela La Liga, foram divulgados dois dias após centenas de torcedores do Atlético serem ouvidos cantando “Vinicius, você é um macaco, você é um macaco” em um vídeo publicado nas redes sociais pela rádio Cope na preparação para o clássico de Madri, que o Real venceu por 2 a 1.

A imprensa local também reportou que foram ouvidos sons que imitavam macacos e cantos de “Vinicius, morra” durante o jogo.

“O Atlético de Madrid condena redondamente os cantos inadmissíveis feitos por uma minoria de torcedores do lado de fora do estádio antes da realização do dérbi”, afirmou o clube em nota nesta terça-feira (20).

“O racismo é um dos maiores flagelos na nossa sociedade, e, infelizmente, o mundo do futebol e os clubes não estão livres de sua presença”.

Pelé, Neymar e outras figuras importantes do futebol brasileiro saíram em defesa de Vinicius Jr, de 22 anos, na última sexta-feira (16), após um comentarista espanhol dizer que o brasileiro não estava respeitando seus adversários com suas comemorações, comparando seu comportamento ao de um macaco (algo que foi amplamente repercutido nas redes sociais e interpretado como uma declaração racista).

Vinicius publicou uma declaração em vídeo na sexta em resposta ao que chamou de insulto “xenofóbico e racista”, dizendo que não iria “parar de dançar” e que “a felicidade de um preto brasileiro vitorioso na Europa incomoda”.

O Real Madrid soltou uma nota apoiando seu jogador e declarando que tomará medidas legais contra o comentarista.

A nota da La Liga também condenou os abusos.

“Discurso de ódio não tem lugar na La Liga e sempre trabalhamos com os clubes e as autoridades para identificar e levar à justiça qualquer caso desse tipo”, disse o comunicado.

“Denunciamos todos os incidentes dentro e fora dos estádios e trabalhamos com os clubes para manter nosso futebol amigável e agradável”.

“A La Liga sempre relata qualquer incidente de discurso de ódio ou violência às autoridades e auxilia na investigação. Faremos o mesmo com o que aconteceu na noite de domingo”, completou a organização.

