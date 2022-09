Brasil acaba Copa do Mundo de Rugby feminino em 11º lugar

A Seleção Brasileira Feminina de Rugby Sevens derrotou a Espanha por 19 a 17, neste domingo (11), no Cape Town Stadium, na Cidade do Cabo, África do Sul. Com esse resultado, as Yaras, como a equipe verde e amarela é conhecida, finalizaram a Copa do Mundo no 11º lugar geral. O resultado é o segundo maior da história dos brasileiros, superando as campanhas dos Mundiais de 2013 e 2018.

Nesse ano, antes da vitória sobre a Espanha, o Brasil perdeu para a Irlanda por 24 a 12, venceu a Colômbia por 33 a 0, foi superado pelo Japão por 19 a 10. “Estamos felizes de vencer a Espanha porque elas terminaram na nossa frente na última temporada, mas agora começamos a nova temporada na frente”, comentou Luiza Campos, capitã das Yaras, à assessoria da Confederação Brasileira da modalidade. “Não foi o torneio que esperávamos porque queríamos ter derrotado a Irlanda nas oitavas de final e, depois, o Japão. Mas no último jogo contra a Espanha pudemos desempenhar um pouco daquilo que gostaríamos”, disse Will Broderick, treinador do Brasil.