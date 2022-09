Brasil perde para Polônia na semifinal do Mundial de Vôlei

O Brasil perdeu para a Polônia por 3 sets a 2 na semifinal do Campeonato Mundial de Vôlei Masculino neste sábado (10), em Katowice, na Polônia. As parciais foram 23/25, 25/18 e 25/20, 21/25 e 15/12.

VAMOS PELO BRONZE! 🥉🏐



Jogamos muito, mas não deu contra os donos da casa, na semi do Mundial de Vôlei



🇧🇷 2 x 3 🇵🇱

25/23, 18/25, 20/25, 25/21 e 12/15



Sem tempo pra lamentar, vamos atrás desse 🥉 pic.twitter.com/ZOQZ6IZAMw — Time Brasil (@timebrasil) September 10, 2022

O grande destaque do Brasil foi o levantador Bruninho. Ele começou o jogo no banco de reservas, mas foi decisivo comandando o time e vibrando muito nos pontos. A partir da quarta parcial, foi titular e teve atuação muito boa. O ponteiro Lucarelli também foi bem e vinha sendo decisivo até sentir uma lesão e ser substituído também no quarto set. Depois, no set final, o time do técnico Renan Dal Zotto não teve forças na resistir a Polônia, que jogava em casa e contava com o apoio do ginásio lotado. O maior pontuados do jogo foi o oposto Kurek com 24 pontos. Pelo Brasil, quem marcou mais foi Lucarelli com 18.

Neste domingo (11), a seleção disputa o bronze contra o vencedor de Itália e Eslovênia, a partir das 13h.