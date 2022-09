Brasília: edição 2022 dos Jogos Universitários Brasileiros é encerrada

A etapa nacional dos Jogos Universitários Brasileiros 2022 (JUBs) terminou hoje (25) em Brasília. A competição reuniu 7 mil pessoas, entre atletas, membros das comissões técnicas das equipes, profissionais da saúde e voluntários.

As competições envolveram 28 modalidades e atletas de 18 a 25 anos regularmente matriculados em uma instituição de ensino superior e que foram previamente selecionados nas seletivas estaduais. Até o momento, a Confederação Brasileira de Desporto Universitário (CBDU) não divulgou o balanço final dos vencedores.

A equipe de atletas do Distrito Federal foi uma das mais vencedoras, com 23 medalhas, três a mais em relação aos jogos de 2021. Somente os atletas da Universidade de Brasília (UnB) levaram cinco medalhas.

A competição de 2022, que começou no domingo (18), teve o suporte da CBDU, entidade responsável por organizar o evento, e a Secretaria Especial do Esporte, do Ministério da Cidadania. O evento teve orçamento de R$ 8,7 milhões, dos quais R$ 5,7 milhões de emendas parlamentares e R$ 3 milhões do orçamento do Ministério da Cidadania.

Nas modalidades olímpicas e paralímpicas, os resultados do JUBs servem como critério para pleitear o Bolsa Atleta, programa executado pela secretaria. O benefício é concedido a atletas de alto rendimento que se destacam nas principais competições do calendário nacional. O edital de 2022 contempla 6.773 esportistas com um investimento anual de R$ 129,5 milhões.