Copa do Mundo: jogadores contarão com aplicativo de análise de dados

Quando a Copa do Mundo começar no Catar em 20 de novembro, os torcedores podem esperar um fluxo enorme de estatísticas e imagens de partidas nas redes sociais, e a Fifa espera que isso inclua dados e conteúdo de um novo aplicativo para jogadores.

A Fifa anunciou nesta sexta-feira (23) que todos os jogadores no torneio poderão consultar seus dados de desempenho em um aplicativo desenvolvido pela entidade que permite aos jogadores de todas as 32 seleções acesso a análises e informações.

O aplicativo foi criado após o feedback dos atletas, através da Federação Internacional de Jogadores de Futebol (FiFPro), e os dados serão sincronizados com o vídeo da ação para permitir uma avaliação rápida dos principais lances.

Embora esses dados e métricas estejam amplamente disponíveis para jogadores dos principais clubes e seleções nacionais, que empregam equipes de analistas, o aplicativo garantirá que equipes com menos recursos também tenham acesso a esta facilidade.

FIFA World Cup 2022™ players to access data insights through app. The Player App was developed, based on input from professional players, in collaboration with @FIFPRO. It will be used for the first time at a @FIFAWorldCup.



👉https://t.co/GGISDAH2z6 pic.twitter.com/gkp9jcY90I