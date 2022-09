Cruzeiro derrota Minas para conquistar Supercopa de vôlei masculino

O Sada/Cruzeiro derrotou o Itambé/Minas por 3 sets a 0 (parciais de 25/19, 25/14 e 25/18), neste domingo (25) em um Geraldão Lotado, em Recife, para conquistar a Supercopa de vôlei masculino. O maior pontuador da partida foi Miguel Lopez, da equipe campeã, com 15 pontos.

“Foi uma conquista importante. Fizemos uma apresentação brilhante, apesar do pouco tempo com o time completo. Tenho que parabenizar atletas e comissão técnica. O time tem muito a crescer. Foi maravilhoso o modo como a torcida nos recebeu aqui em Recife, todo o carinho, a casa cheia. Eles mostraram o quanto apreciam o voleibol”, declarou o técnico do Sada Cruzeiro, Filipe Ferraz.

“O time ainda tem o que melhorar, mas, mesmo assim, se apresentou muito bem. Foi uma grande vitória, mas sabemos que é só o começo da temporada, temos muito o que evoluir”, afirmou o experiente oposto Wallace, que somou 13 pontos na partida.