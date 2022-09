Fórmula 1: piloto chinês Zhou vai permanecer na Alfa Romeo em 2023

O primeiro e único piloto de Fórmula 1 da China, Guanyu Zhou, permanecerá na Alfa Romeo na próxima temporada, depois que a equipe com sede na Suíça anunciou uma extensão de contrato nesta terça-feira (27).

Zhou, de 23 anos, estreou na F1 este ano e marcou seis pontos em 16 corridas, em comparação com 46 do companheiro de equipe finlandês Valtteri Bottas.

“Making it to Formula One was a dream come true, the feeling of my first race will live with me forever: The team has been incredibly supportive, welcoming me from day one and helping me adapt to the most complex series in motorsport.”#KeepMakingHistory #TeamZhouzh pic.twitter.com/WC72oJdCLO