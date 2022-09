Ginástica: Brasil chega à nove finais de etapa da Copa do Mundo

A equipe do Brasil teve um ótimo desempenho, neste sábado (24), nas classificatórias da etapa de Paris (França) da Copa do Mundo de Ginástica Artística, pois garantiu a presença em nove finais. O evento está sendo realizado na Bercy Arena, instalação esportiva que receberá os eventos da modalidade nos Jogos Olímpicos de 2024.

Pode mandar avisar que tem CHUVA de Brasil 🇧🇷 nas finais da Copa do Mundo de Ginástica Artística de Paris 🇫🇷! Se liga na campanha do nosso time nas classificatórias: pic.twitter.com/Mjmp6mABA2 — Confederação Brasileira de Ginástica (@cbginastica) September 24, 2022

Caio Souza brilhou, pois se classificou em primeiro lugar no salto sobre a mesa, em sexto nas paralelas e em sétimo nas argolas. Outro atleta na decisão do salto será Yuri Guimarães, que também foi o terceiro melhor no solo.

Já o campeão mundial na barra fixa Arthur Nory foi para a final do aparelho com a terceira melhor nota do dia.

A campeã olímpica e mundial Rebeca Andrade se garantiu nas paralelas assimétricas, com o primeiro lugar. No mesmo aparelho Lorrane Oliveira avançou na quarta posição. No solo, Flávia Saraiva foi a melhor do dia para chegar à decisão.

As finais da etapa de Paris da Copa do Mundo de Ginástica Artística estão programadas para começarem às 8h30 (horário de Brasília) do próximo domingo (25).