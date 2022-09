Keno e Hulk marcam e Galo retoma caminho das vitórias no Brasileiro

O Atlético-MG retomou o caminho das vitórias no Campeonato Brasileiro ao superar o Atlético-GO por 2 a 0, na noite deste domingo (4) no estádio Antônio Accioly, pela 25ª rodada da competição.

💪🏾⚫⚪ FIM DE JOGO EM GOIÂNIA! O ATLÉTICO VENCE NO ESTÁDIO ANTÔNIO ACCIOLY, 2 A 0 SOBRE O ATLÉTICO-GO, E TRAZ OS TRÊS PONTOS PARA CASA!



Com este resultado o Galo conseguiu voltar a vencer no Brasileiro, após uma derrota em um empate, e alcançou os 39 pontos, na 7ª posição. Já o Dragão viu a sua situação ficar ainda mais complicada, permanecendo na vice-lanterna com apenas 22 pontos.

A equipe comandada pelo técnico Cuca começou a construir sua vitória no final da etapa inicial, quando Keno recebeu a bola na ponta esquerda, cortou para o meio se livrando de três marcadores e bateu colocado para marcar um belo gol. O triunfo do Galo foi confirmado aos 12 minutos do segundo tempo, quando Eduardo Sasha cruzou da direita para Hulk conferir de primeira.

Igualdade na Arena Pantanal

Na última partida da rodada disputada neste domingo, Cuiabá e São Paulo ficaram no 1 a 1 na Arena Pantanal. O Dourado abriu o placar em gol em cobrança de pênalti de Deyverson. Mas o Tricolor do Morumbi empatou graças a gol contra de Marllon.