Liga dos Campeões: Sporting impõe 1ª derrota do Tottenham na temporada

O Tottenham Hotspur sofreu sua primeira derrota na temporada com a vitória do Sporting por 2 a 0 sobre o time de Antonio Conte na Liga dos Campeões nesta terça-feira (13), com gols marcados nos acréscimos pelos substitutos Paulinho e Arthur Gomes.

Os Spurs criaram as melhores chances em uma partida aberta e movimentada, mas o jogo mudou no último minuto, com o escanteio gerado após uma defesa impressionante do goleiro do Tottenham Hugo Lloris para evitar um gol de Pedro Porro.

O atacante Paulinho inaugurou de cabeça o placar aos 90 minutos, após a cobrança, e o brasileiro Gomes, que só entrou em campo após o gol, abriu espaço driblando na ponta esquerda e fez um belo gol no segundo minuto de tempo extra, pouco antes do final da partida.

A vitória coloca o Sporting na liderança do Grupo D com seis pontos, com os Spurs em segundo com três, após dois jogos disputados.

Pelo grupo C, a Inter de Milão venceu o Victoria Pilzen também por 2 a 0, com um gol e uma assistência de Edin Dzeko.

O bósnio abriu o placar de pé direito na grande área aos 20 minutos de jogo após um passe de Joaquin Correa, e 10 minutos depois encontrou Denzel Dumfries com um toque preciso em um lance de contra-ataque.

