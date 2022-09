Luisa Stefani retorna às quadras com vitória no WTA 250 de Chennai

Após passar um ano afastada das quadras por causa de uma cirurgia no joelho direito, a brasileira Luisa Stefani retornou às quadras nesta quarta-feira (14) no WTA 250 de Chennai (Índia). E a volta foi em grande estilo, com uma vitória, ao lado da canadense Gabriela Dabrowski, sobre a grega Despina Papamichail e a britânica Katie Swan por 2 sets a 0 (parciais de 6/4 e 6/1).

Na próxima fase da competição, a dupla da paulistana de 25 anos enfrenta quem vencer o confronto entre a parceria formada pela indonésia Jessy Rompies e pela indiana Prarthana Thombare e a equipe das indianas Rutuja Bhosale e Karman Thandi.

“Muito feliz, principalmente, em voltar a jogar. Voltar com uma vitória, melhor ainda. E voltar com a Gabi, super especial. O joelho esteve muito bem, praticamente não pensei nele o jogo inteiro. Então, talvez essa seja a melhor vitória do dia. Consegui me sentir normal, não diria que é como antes. Prefiro não comparar tanto com a versão passada. Mas, seguramente, sou uma nova pessoa, um novo corpo, novo tudo. O mais importante é estar de volta", disse Luisa Stefani após a partida.