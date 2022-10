Brasil segue na liderança no ranking da Fifa, e Itália passa Espanha

Na última mudança no ranking mundial da Fifa antes do início da Copa do Mundo no mês que vem, o Brasil aumentou sua liderança no topo e a Espanha ficou abaixo da Itália.

O Brasil, única seleção a ter disputado todas as Copas do Mundo, vai para o torneio do próximo mês no Catar em busca do sexto título mundial.

O Brasil é o líder para a #FIFAWorldCup! 📈🇧🇷



Esse é o último #FIFARanking antes do #Qatar2022! pic.twitter.com/nj32Z0V1N3 — Copa do Mundo FIFA 🏆 (@fifaworldcup_pt) October 6, 2022

A equipe comandada por Tite fará isso com uma vantagem maior no topo do ranking, depois que vitórias sobre Gana e Tunísia em amistosos aumentaram a diferença para a segunda colocada Bélgica, que perdeu para a Holanda na Liga das Nações.

A Argentina permaneceu em terceiro, com a campeã mundial França em quarto e a vice-campeã da Euro 2020 Inglaterra em quinto.

Houve uma boa notícia para a Itália, que não conseguiu se classificar para a Copa do Mundo, ficando acima da Espanha para o sexto lugar.

Outras equipes que melhoraram na classificação foram a Croácia, que subiu três lugares para 12º, o Irã, que avançou duas posições para 20º, e a Sérvia, que subiu para 21º.

