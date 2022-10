Brasil vence Holanda e encaminha vaga às quartas do Mundial de Vôlei

A seleção brasileira emplacou a quarta vitória seguida no Mundial de Vôlei de vôlei feminino e, praticamente, assegurou presença nas quartas de final da competição, em Roterdã (Holanda). Nesta sexta-feira (7), as brasileiras derrotaram as anfitriãs holandesas por 3 sets 0 (25/19, 25/19 e 25/20). O Brasil, comandado pelo técnico José Roberto Guimarães, é o segundo colocado no Grupo E, com 20 pontos, atrás da líder Itália, com dois a mais. Avançam às quartas de final as quatro equipes primeiras colocadas de cada chave.

As brasileiras, bicampeãs olímpicas, buscam o título inédito no Mundial. A equipe encara a Bélgica (5ª) ao meio-dia (horário de Brasília) deste sábado (8), no último confronto da segunda fase da competição. Se voltar a triunfar, a seleção avança direto às quartas, independentemente de outros resultados.

Os melhores desempenhos do Brasil em quadra foram da capitã Gabi (19 pontos), da central Carol (15, sendo nove de bloqueio) e da ponteira Pri Daroit (11). Já do lado holandês, os destaques foram Daalderop (11) e Lohuis (10).

O Brasil disputa a segunda fase do Mundial no Grupo E com outras sete nações (Itália, China Bélgica, Japão, Holanda (Países Baixos), Porto Rico e Argentina). No Grupo F estão mais oito equipes: Sérvia, Estados Unidos, Turquia, Tailândia, República Dominicana, Polônia, Canadá e Alemanha.

A seleção brasileira disputa o Mundial com as levantadoras Macris e Roberta, as opostas Kisy e Lorenne, as ponteiras Gabi, Rosamaria, Pri Daroit e Tainara, as centrais Carol, Carol Gattaz, Julia Kudiess e Lorena, as líberos Nyeme e Natinha.