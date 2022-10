Com "um pouco de sorte" Coutinho retomará boa forma, diz Gerrard

O técnico do Aston Villa, Steven Gerrard, manifestou apoio ao meia-atacante Philippe Coutinho para voltar à boa forma, dizendo que o brasileiro precisa de "um pouco de sorte", assim como seu time.

Coutinho não marcou gol nem deu assistência nos 11 jogos que disputou nesta temporada pelo Villa, que está duas posições acima da zona de rebaixamento da Premier League com nove pontos em 10 partidas.

Gerrard: “I see the players, I see the character and the determination.



“I see how much they put into their daily routine and if we stick together and we keep believing, the results will change.”#FULAVL pic.twitter.com/FEX2EUt8b9