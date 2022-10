Em final com brasileiros, Marcelo Melo leva título de duplas em Tóquio

A nova parceria do brasileiro Marcelo Melo com o norte-americano Mackenzie McDonald conquistou neste domingo (8) o título de duplas no ATP 500 do Tóquio (Japão). Na final contra o compatriota Rafael Matos, que jogou ao lado do espanhol David Veja Hernandez, Melo levou a melhor, com vitória por 2 sets a 1 (parciais de 6/4, 3/6 e 10-4). Foi primeiro título do mineiro Marcelo Melo nesta temporada, e o segundo dele no Aberto de Tóquio - o primeiro foi em 2015, junto com o sul-africano Raven Klaasen.

É OUROOOOOO! 🥇 É PRAAAAATA! 🥈 🎾



Marcelo Melo e Mackenzie McDonald são campeões do ATP 500 de Tóquio 🇯🇵



Vitória por 2 a 1 (6/4, 3/6 e 10/5) em cima de 🇧🇷 Rafael Matos/David Vega 🇪🇸



QUE FINAL INCRÍVEL, MEUS AMIGOS!! 🤩 pic.twitter.com/GtO0rTrqts — Time Brasil (@timebrasil) October 9, 2022

"Muito feliz com a vitória. Um título inesperado, por ser a primeira vez que jogava com o Mc. Mas, ao mesmo tempo, desde a primeira partida viemos jogando incrivelmente bem, ganhando de times realmente muito duros, inclusive o Rafa e o Vega que vêm de título na semana passada, fazendo uma temporada top", disse Melo, referindo-se ao título de duplas que Rafael Matos conquistou no ATP 250 de Sofia (Bulgária).

Com o título no Aberto de Tóquio, Melo subirá três posições e já deve figurar no top 40 do ranking mundial da Associação de Tenistas Profissionais (ATP). O próximo compromisso do mineiro será o ATP 250 de Gijon (Espanha), que começa nesta segunda-feira (10). O mineiro volta a competir ao lado de Klassen. A estreia será contra a dupla do sérvio Nikola Cacic com o monegasco Hugo Nys.