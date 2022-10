Fifa define potes do sorteio da Copa do Mundo Feminina do ano que vem

A Fifa definiu nesta quinta-feira (13) a divisão de potes para o sorteio de grupos da Copa do Mundo Feminina de Futebol, no próximo dia 22, em Auckland, na Nova Zelândia. A divisão das 32 seleções por quatro potes levou em conta o posicionamento dos países no ranking mundial, atualizado hoje (13). O Brasil, nono colocado na lista, está no pote 2, junto com Canadá, Holanda, Japão, Noruega, Itália, China e Coreia do Sul.

No pote 1 ficaram Nova Zelândia e Austrália – sedes do Mundial – seguidas dos Estados Unidos, líder do ranking, Suécia, Alemanha, Inglaterra, França e Espanha. Já o pote 3 tem Dinamarca, Suíça, Irlanda, Colômbia, Argentina, Vietnã, Costa Rica e Jamaica. Por último, no pote 4, estão Nigéria, Filipinas, África do Sul, Marrocos, Zâmbia e três vagas ainda em aberto. .

A Fifa confirmou nesta quinta (13) que as últimas vagas no Mundial serão preenchidas em Torneio Classificatório (repescagem) em fevereiro do ano que vem. A disputa reunirá 10 países: Chile, Paraguai, Taipé Chinesa, Tailândia, Camarões, Senegal, Haiti, Panamá, Papua-Nova Guiné e Portugal.

Faltam pouco mais de sete meses para a abertura da nona edição do Mundial Feminino de Futebol, em 20 de julho, na Nova Zelândia. A final está programada para 20 de agosto na Austrália.