Flamengo celebra vitória com reservas antes de decidir Copa do Brasil

A decisão da Copa do Brasil, contra o Corinthians, é a prioridade de momento do Flamengo. Até por isso, o Rubro-Negro recebeu o Atlético-MG no último sábado (15), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, recheado de reservas. Dos jogadores titulares, somente o goleiro Santos e o volante João Gomes (suspenso da partida de volta, diante do Timão) foram a campo no Rio de Janeiro. Entre os 12 atletas que iniciaram o encontro no banco, apenas o goleiro Diego Alves não era formado na Gávea.

Diante do cenário, a vitória por 1 a 0 no Maracanã, mesmo palco da partida de quarta-feira (19), às 21h45 (horário de Brasília), foi bastante comemorada no time carioca e pela torcida. Apesar de o Flamengo estar fora da briga pelo título, mais de 51 mil rubro-negros compareceram às arquibancadas do estádio.

"Fizemos uma boa partida. Nossa equipe se defendeu muito bem, estava pronta para contra-atacar. Fico muito feliz com a postura que tivemos, a forma com que atuamos. Foi um jogo que mostrou que o Flamengo tem um elenco qualificado. Foi um resultado importante contra uma equipe que também concorre conosco. Fisicamente, sentimos a força do grupo, a entrega que está existindo. Todos são aproveitados", celebrou o técnico Dorival Júnior, em entrevista coletiva, após o jogo, que foi transmitido ao vivo pela Rádio Nacional.

Graças ao triunfo assegurado com gol do atacante Everton Cebolinha, o Flamengo foi a 55 pontos, assumindo provisoriamente o terceiro lugar, com um jogo a mais que o Corinthians, que teve a partida de sábado, contra o Goiás, no Estádio da Serrinha, em Goiânia, suspensa pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) do Futebol. O Atlético, por sua vez, permanece com 47 pontos e só não caiu do sétimo para o oitavo lugar porque, em duelo simultâneo ao do Maracanã, o América-MG foi superado pelo Fortaleza por 2 a 1, no Independência, em Belo Horizonte.

As atenções do Flamengo se voltam à final da Copa do Brasil e retornam ao Brasileiro apenas no próximo sábado (22), quando a equipe visita o América no Independência, às 19h. Na segunda-feira da outra semana (24), o Atlético pega o Fortaleza na Arena Castelão, na capital cearense, às 20h. Os duelos valem pela 33ª rodada.

No embate entre Coelho e Leão do Pici, os cearenses tiveram o brilho de Thiago Galhardo, que balançou as redes duas vezes. O Tricolor foi a 44 pontos, em nono, mas pode retornar ao décimo lugar se o Botafogo vencer o Internacional neste domingo (16), às 18h, no Estádio Nilton Santos, no Rio. O também atacante Wellington Paulista, de pênalti, descontou para os mineiros, que estão em oitavo, com 45 pontos.