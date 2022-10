Grão-mestre de xadrez Niemann abre processo de difamação de US$ 100 mi

Hans Niemann, o adolescente grão-mestre norte-americano de xadrez que está no centro de um suposto escândalo de trapaças, processou o campeão mundial Magnus Carlsen, a plataforma online Chess.com e outros por calúnia e difamação nesta quinta-feira (20) e está pedindo pelo menos 100 milhões de dólares em indenizações.

O processo, aberto em um Tribunal Distrital dos EUA, no Estado do Missouri, também lista a plataforma de xadrez online da Carlsen, Play Magnus, o executivo do Chess.com Danny Rensch e o grão-mestre norte-americano Hikaru Nakamura como réus.

Niemann, de 19 anos, afirmou que os réus estão "conspirando para colocá-lo na lista negra" do mundo do xadrez profissional e que ele foi evitado pelos organizadores do torneio desde que o pentacampeão mundial Carlsen o acusou publicamente de trapacear.

A derrota surpresa de Carlsen para Niemann e sua subsequente retirada da Sinquefield Cup em St Louis, Missouri, em setembro, provocou um furor de comentários e alegações, inclusive de Nakamura, de que o norte-americano havia trapaceado.

Semanas após a Sinquefield Cup, o norueguês se retirou do torneio após apenas uma jogada contra Niemann em um torneio online, e disse no final de setembro que acreditava que o norte-americano havia "trapaceado mais - e mais recentemente - do que admitiu publicamente".

Em um comunicado na quinta-feira, os advogados do site Chess.com disseram que não havia mérito nas alegações de Niemann e que a empresa estava triste por sua decisão de tomar medidas legais.

"Hans confessou publicamente ter trapaceado online após a Sinquefield Cup, e as consequências resultantes são de sua própria autoria", dizia o comunicado.

"A Chess.com espera acertar as contas em nome de sua equipe e de todos os jogadores de xadrez honestos."

