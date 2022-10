Inter fica no 1 a 1 com o Coritiba no Couto Pereira

O Internacional ficou no 1 a 1 com o Coritiba, na noite deste domingo (23) no estádio Couto Pereira, pela 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

#CTBxINT | ⏱️ | 2T | 51' - Jogo encerrado no Paraná! Com gol de Vitão, Inter empata em 1 a 1 com o Coritiba, chega a 61 pontos no @Brasileirao e segue na vice-liderança do país.



🇦🇹 #ColoradoJogaJunto



📻 https://t.co/nuW2tV5QVa pic.twitter.com/HwP1zzExzZ — Sport Club Internacional (@SCInternacional) October 23, 2022

Com este resultado, o Colorado chega aos 61 pontos, 10 a menos que o líder Palmeiras, que pode ser campeão na próxima rodada caso vença seu compromisso com o Athletico-PR na próxima terça-feira (25) e, já na quarta-feira (26), o Internacional tropece diante do Ceará e o Corinthians não vença o Fluminense.

Jogando em casa, o Coritiba, que ficou na 15ª posição com 35 pontos, abriu o placar aos 23 minutos do primeiro tempo com o zagueiro Luciano Castán. Aos 6 minutos da etapa final o Colorado chegou a empatar com o atacante Alemão, mas o lance acabou anulado pelo juiz com auxílio do VAR (árbitro de vídeo). Porém, aos 14 o zagueiro Vitão garantiu a igualdade final.

Pedro Raul decisivo

Na última partida deste domingo o Goiás contou com o faro de gol de Pedro Raul para vencer o Cuiabá por 2 a 1. Com este gol o atacante empatou com o argentino Cano na ponta da artilharia com 18 gols.