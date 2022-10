Isaquias Queiroz disputa Copa do Brasil de Canoagem no Rio de Janeiro

Contando com a participação do medalhista olímpico Isaquias Queiroz, tiveram início nesta terça-feira (18) o Campeonato Brasileiro Interclubes de Remo e Pararemo 2022 e a Copa do Brasil de Canoagem e Paracanoagem 2022. As competições, que têm como sede o estádio de Remo da Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, serão disputados até o próximo domingo (23).

Com entrada franca, o Campeonato Brasileiro de Remo e Pararemo 2022 deu o pontapé inicial com duas eliminatórias de Double Skiff (2x) da categoria júnior masculino, nas quais Botafogo e Flamengo se classificaram. A competição (na qual poderão ser vistos em ação nomes como Lucas Verthein, representante do Brasil no single skiff nos Jogos de Tóquio, Uncas Tales, bicampeão mundial sub-23, e Lara Pizarro, campeã sul-americana) contará com cerca de 300 atletas.

“Sempre que realizamos um Campeonato Brasileiro a expectativa é que seja superada a competição que foi realizada no ano anterior. Para isso, tentamos fazer e disponibilizar o que tem de melhor para os atletas se sentirem o mais próximo possível do que teriam numa competição internacional”, declarou a presidente da Confederação Brasileira de Remo, Magali Moreira.

Já a Copa Brasil de Canoagem e Paracanoagem, que envolve mais de 200 inscritos, começa apenas na manhã da próxima quarta (19). E o destaque é o multimedalhista olímpico Isaquias Queiroz, que defende o Flamengo.

“Será uma grande experiência, uma oportunidade de unir forças da Canoagem e do Remo. São dois esportes irmãos que estarão juntos competindo lado a lado. Trabalhamos muito por essa união, que será benéfica para as duas modalidades”, afirmou o presidente da Confederação Brasileira de Canoagem, Rafael Girotto.