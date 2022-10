PSG mudou para ter o melhor de Messi, Mbappé e Neymar, afirma técnico

O Paris Saint-Germain mudou seu sistema de jogo nas últimas partidas para testar como seu trio de ataque, formado por Lionel Messi, Kylian Mbappé e Neymar, poderia trabalhar de forma mais eficaz, com os jogadores mais próximos, disse o técnico Christophe Galtier nesta segunda-feira (24).

Depois de três empates seguidos em todas as competições, e reclamações de Mbappé sobre seu papel na equipe, Galtier abandonou sua formação de 3-4-2-1 e trocou para um 4-3-1-2, e então o PSG se recuperou e venceu dois jogos seguidos, entre eles uma vitória sobre o rival Olympique de Marselha.

"Mudamos nosso sistema nos últimos dois jogos por várias razões. Queríamos ver como poderíamos ser mais perigosos e como seria ter um trio de ataque jogando mais perto um do outro", disse Galtier a repórteres antes do jogo de terça-feira pelo Grupo H da Liga dos Campeões em casa contra o Maccabi Haifa.

O PSG pode garantir sua vaga nas oitavas de final do torneio com a vitória.

"Jogamos dois jogos com esse sistema. Mas não importa o sistema, você tem que correr muito. Mesmo que amanhã joguemos com esse sistema, ainda temos que confiar nos esforços uns dos outros. É uma vantagem ter dois sistemas... É verdade que existe esta reflexão sobre como melhor posicionar os nossos três jogadores de ataque, jogadores que qualquer treinador sonharia em ter. Cabe a mim como treinador oferecer a eles as melhores condições".

O time de Haifa chocou a Juventus no início deste mês com uma vitória por 2 x 0 - sua primeira vitória na Liga dos Campeões em duas décadas - e Galtier disse que não ficou surpreso com a qualidade da equipe israelense.

"Eles são bem organizados, alertas e fortes. Eles têm jogadores técnicos. Eles são agressivos ... e têm jogadores que atacam. Fomos segurados por 30 minutos [no primeiro jogo, que o PSG venceu por 3 a 1]", disse Galtier.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.