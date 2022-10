Vasco faz 3 a 0 no Novorizontino e abre vantagem no G4 da Série B

A quatro rodadas do fim da Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco superou o Novorizontino por 3 a 0 em São Januário neste sábado (8) e segue firme na quarta posição da tabela (G4), que classifica à Série A do ano que vem. Com o triunfo, o Cruzmaltino ficou a apenas um ponto do Bahia, terceiro colocado, e quatro pontos à frente do Ituano (5º). Já o Novorizontino se manteve na 16ª posição, com 37 pontos, colado à zona de rebaixamento (Z4). A 34ª rodada termina às 16h (horário de Brasília) deste domingo (9), com o duelo Sporting x Cruzeiro, na Ilha do Retiro, em Recife.

Regido por suas crias, o @VascodaGama vence mais uma em São Januário e abre vantagem no G4!#VASxNOV pic.twitter.com/yLPvjHcyNq — Brasileirão SportingBet - Série B (@BrasileiraoB) October 8, 2022

Aos 42 minutos do primeiro tempo, o atacante Figueiredo abriu o placar com estilo: um golaço de fora da área no cantinho esquerdo do gol, sem chances para Vinícius. Na volta do intervalo, com menos de um minuto de bola rolando, o meio-campista Marlon Gomes, revelação do clube carioca, aproveitou o cruzamento de Nenê para ampliar com um chute certeiro. Depois, aos 42, após escanteio, o lateral-direito testou para o fundo da rede e fechou o placar em 3 a 0.

Esquadrão chega a 56 pontos ao derrotar o Brusque por 1 a 0, golaço de Jacaré, numa Fonte com 35 mil pessoas. Vamo! #BBMP pic.twitter.com/4vrQLdCHhj — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) October 8, 2022

Quem também venceu em casa foi o Bahia, que fez 1 a 0 sobre o Brusque, vice-lanterna da Série B. Vitor Jacaré fez o gol do jogo aos 42 do primeiro tempo, que garantiu o triunfo do time baiano após cinco rodadas sem vencer.Terceiro na tabela, o Bahia chegou a 56 pontos, e está a apenas um do vice-líder Grêmio. Já o Brusque, com 31 pontos, ficou mais perto de cair para a Série C.

A nota triste do jogo ocorreu logo após o gol do Bahia. O torcedor Nilton Correia Ribeiro, de 75 anos, passou mal, chegou a ser socorrido e levado para a ambulância no estádio, mas não resistiu e morreu após parada cardíaca.

Grêmio sai na frente mas toma o empate do Londrina no Estádio do Café. Um ponto pra cada lado!#LONxGRE pic.twitter.com/7D4QDJqemC — Brasileirão SportingBet - Série B (@BrasileiraoB) October 8, 2022

Também na tarde deste sábado (8), o vice-líder Grêmio cedeu ao empate com o Londrina, em 1 a 1, jogando no Estádio do Café. Diego Silva abriu o placar para o Tricolor gaúcho aos 42 da primeira etapa, mas no final do segundo tempo, João Paulo deixou tudo igual em cobrança de pênalti. O resultado aproximou ainda mais o Grêmio da Série A no ano que vem: o time gaúcho totaliza 57 pontos. Já o Londrina, com 47, caiu para a nona posição.