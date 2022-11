Alemanha está sob pressão após derrota para Japão, diz Hansi Flick

A Alemanha está sob pressão após a surpreendente derrota por 2 a 1 para o Japão em sua estreia na Copa do Mundo do Catar, disse o técnico da seleção alemã, Hansi Flick, nesta quarta-feira (23).

O pênalti convertido por İlkay Gündoğan deu à Alemanha a vantagem no primeiro tempo, mas o Japão se recuperou no segundo tempo com gols dos reservas Ritsu Doan e Takuma Asano.

Foi a primeira vitória do Japão sobre a Alemanha na história, com as equipes tendo se enfrentado duas vezes em amistosos internacionais antes do confronto da Copa do Mundo nesta quarta-feira.

A derrota foi o terceiro revés consecutivo da Alemanha na estreia de um torneio importante, depois de uma derrota para o México na Copa do Mundo de 2018, quando foi eliminada na primeira fase como campeã pela primeira vez em mais de 80 anos, e para a França na Euro 2020.

“Com esta derrota e zero pontos, estamos sob pressão, sem dúvida”, disse Flick aos repórteres. “Só podemos nos culpar. É uma grande decepção”.

“Estivemos no caminho certo na primeira etapa, tivemos 78% da posse de bola e estávamos na frente por 1 a 0. Depois tivemos boas oportunidades na segunda etapa que não aproveitamos”, declarou.

“O Japão foi simplesmente mais eficiente hoje. Cometemos erros que nunca deveríamos cometer, especialmente em uma Copa do Mundo, e essas são as coisas que precisamos melhorar”, concluiu.

