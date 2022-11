Copa do Catar tem os ingressos mais caros da história, mostra estudo

Os torcedores de futebol que forem assistir aos jogos da Copa do Mundo no Catar desembolsarão quase 40% a mais em ingressos em comparação com aqueles que acompanharam à edição de 2018 na Rússia, com ingressos para a final custando impressionantes 684 libras (US$ 811) em média, mostra um estudo.

Enquanto os torcedores na Rússia pagavam em média 214 libras (US$ 254) por um assento, os ingressos para jogos no Catar custam em média 286 libras (US$ 339), segundo um estudo da Keller Sports.

Os preços dos ingressos no Catar são os mais caros para jogos da Copa do Mundo nos últimos 20 anos, com preços para a final 59% mais altos do que há quatro anos, de acordo com o estudo da empresa esportiva de Munique (Alemanha).

“A Copa do Mundo no Catar já é considerada a Copa do Mundo mais cara de todos os tempos. A construção de seis novos estádios e a reforma completa de outras duas arenas no país teriam custado cerca de US$ 3 bilhões”, diz o estudo.

“Muito mais dinheiro foi gasto na expansão da infraestrutura da capital Doha, como vias de transporte e reconstrução do aeroporto internacional. Não é de surpreender que a Copa do Mundo no Catar seja também a Copa do Mundo com os ingressos mais caros em média”, afirma a Keller Sports.

A Fifa não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

A Fifa havia dito anteriormente que quase três milhões de ingressos para os oito estádios do Catar foram vendidos antes do torneio de 20 de novembro a 18 de dezembro, o primeiro Mundial a ser realizado no Oriente Médio.

Os ingressos para a Copa do Mundo de 2006, na Alemanha, foram considerados os mais baratos dos últimos 20 anos, com custo médio de 100 libras por jogo (US$ 119), enquanto os ingressos para a final no Estádio Olímpico de Berlim custaram, em média, 221 libras (US$ 262) por assento.

