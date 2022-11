Copa é um bom momento para unir brasileiros novamente, diz Raphinha

O atacante brasileiro Raphinha, do Barcelona, disse que a Copa do Mundo é um bom momento para trazer novamente à tona o sentimento de união no povo brasileiro, relembrando a conquista do título pelo Brasil em 2002.

Raphinha, que estreou na seleção em outubro de 2021, vai disputar sua primeira Copa do Mundo no Catar.

"Estou pronto para a Copa do Mundo e estou trabalhando duro para chegar lá da melhor maneira possível, tanto física quanto mentalmente", disse Raphinha em entrevista divulgada pelo Barça na segunda-feira. “A atmosfera é a de uma seleção vencedora, ambiciosa e querendo conquistar o título. Há uma vibração boa entre toda a equipe. Não vejo isso como pressão, um time como o Brasil é sempre um candidato à Copa do Mundo ou qualquer outro título que jogue. A cobrança da torcida é normal porque somos um time de qualidade, com grandes nomes", afirmou.

Raphinha chegou ao Barcelona em julho vindo do clube da liga inglesa Leeds United para seguir os passos de grandes nomes brasileiros como Romário, Ronaldo, Ronaldinho e Neymar no Camp Nou.

"É normal que os torcedores estejam ansiosos para que o Brasil vença sua sexta Copa do Mundo, e nós também", disse o jogador de 25 anos ao relembrar a vitória por 2 a 0 sobre a Alemanha na final no Japão, há 20 anos, graças a dois gols de Ronaldo. "Não me lembro muito da Copa do Mundo de 2002 porque eu era muito criança. [Mas] foi uma sensação incrível e indescritível. Todo o povo brasileiro se abraçou e se uniu. Agora é um bom momento para unir todos nós novamente."

Raphinha, que tem 11 jogos e cinco gols com a camisa da seleção, incluindo três nas eliminatórias da Copa do Mundo, espera repetir o triunfo do Brasil em 2002.

"Prometo que, se vencermos a Copa do Mundo, farei o mesmo que fiz quando conseguimos manter o Leeds no Campeonato Inglês na última temporada, quando atravessei o campo de joelhos", disse.

O Brasil iniciará sua campanha na Copa do Mundo em 24 de novembro em uma disputa contra a Sérvia, e depois disputará os demais jogos do Grupo G com Suíça e Camarões.

