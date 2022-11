Grêmio e Botafogo superam rivais e conquistam Estaduais femininos

Dois dos principais campeonatos estaduais de futebol feminino do país terminaram no último fim de semana, com vitórias categóricas de Botafogo e Grêmio. No sábado (5), as Gloriosas foram campeãs cariocas ao baterem o Flamengo por 2 a 0 na Gávea, no Rio de Janeiro. No domingo (6), as Gurias Gremistas atropelaram o Internacional por 4 a 1 na Arena tricolor, em Porto Alegre, diante de quase 20 mil torcedores, para levar o troféu do Gaúcho.

No Rio, as alvinegras foram a campo com a vantagem de terem vencido a partida de ida por 3 a 1, na terça-feira passada (1º), no estádio Caio Martins, em Niterói (RJ). As botafoguenses já decidiram a fatura no primeiro tempo, com golaços da atacante Kamilla Sotero e da meia Camila Oliveira. Na etapa final, a goleira Yasmin garantiu que o Flamengo, que marcou 119 gols no Estadual, não balançasse as redes pela primeira vez, assegurando o terceiro título carioca ao Glorioso, que disputará a Série A2 nacional em 2023 - o Rubro-Negro está na A1.

GLORIOSAS CAMPEÃS! 🏆🌟



O Botafogo venceu o Flamengo por 5 a 1 no placar agregado e conquistou o título do Campeonato Carioca Feminino de 2022.



REPRESENTARAM MUITO, MENINAS! 🔥🖤 #VamosGloriosas pic.twitter.com/mentKaqjVC — Botafogo F.R. (@Botafogo) November 5, 2022

Em Porto Alegre, Grêmio e Inter se enfrentaram na última quarta-feira (2), com empate por 1 a 1 no Beira-Rio, também na capital gaúcha. Na Arena, as donas da casa abriram 3 a 0 em 20 minutos, com as atacantes Cássia e Luany e a meia Karla Alves (pênalti). Na etapa final, a lateral Fabi Simões descontou, mas a atacante Caty deu o título às tricolores com um golaço da intermediária. Foi a quarta vez que a taça estadual ficou com as gremistas, que não venciam o maior rival há 14 partidas. As coloradas, por sua vez, amargam um segundo vice em 2022, após perderem a final do Brasileiro para o Corinthians.

Uma imagem linda para encerrar um dia incrível! Boa noite e bons sonhos, gremistada. 🏆😴 pic.twitter.com/tkafU1YdiQ — Grêmio FBPA (@Gremio) November 7, 2022

O fim de semana também definiu os finalistas do Campeonato Mineiro feminino. Atual bicampeão e dono de oito títulos, o Atlético-MG se garantiu ao golear o América-MG por 4 a 1, no Sesc Venda Nova, em Belo Horizonte. No dia seguinte, no mesmo local, o Cruzeiro atropelou o Uberlândia, também por 4 a 1, chegando à decisão pelo terceiro ano consecutivo. As Cabulosas querem levantar a taça pela segunda vez, após vices em 2020 e 2021.

O Campeonato Paulista feminino ainda está na primeira fase. A nona e antepenúltima rodada será realizada entre terça (15) e quarta-feira (16). O São Paulo lidera com os mesmos 21 pontos do Red Bull Bragantino, segundo colocado, ficando à frente pelo saldo de gols. Santos e Palmeiras, ambos com 19 pontos, completam a zona de classificação às semifinais, seguidos por Ferroviária (18) e Corinthians (15), atual campeão.