Jogadores do Irã voltam a cantar hino do país em jogo contra Gales

A seleção nacional de futebol do Irã voltou a cantar durante a execução do hino nacional do país antes de seu segundo jogo na Copa do Mundo do Catar contra o País de Gales nesta sexta-feira (25), após não ter cantado o hino no seu jogo de estreia no torneio no início desta semana em aparente apoio aos protestos que ocorrem no Irã.

O hino foi cantado em voz alta pelos torcedores iranianos enquanto era executado, com a equipe o entoando calmamente.

As autoridades iranianas reagiram com força mortal para reprimir os protestos que marcam um dos desafios mais ousados para os governantes clericais do país desde a revolução islâmica de 1979.

