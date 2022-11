Lesões preocupam técnico de Portugal, que pega Uruguai na segunda

O técnico de Portugal, Fernando Santos, disse esperar que o zagueiro central Danilo Pereira não fique afastado por muito tempo devido a uma lesão, e também havia preocupações sobre o meio-campista Otávio antes do jogo de segunda-feira (28) contra o Uruguai na Copa do Mundo.

Pereira, do Paris Saint-Germain, fraturou três costelas nos treinos de sábado e está fora da repetição do confronto das oitavas de final da Copa do Mundo de 2018, que o Uruguai venceu por 2 a 1.

"Ele está melhorando e esperamos tê-lo de volta aos gramados muito em breve", disse Santos, que está no comando da seleção desde 2014 e os conduziu à vitória na Euro 2016. "Mas, se não acontecer, temos outros três zagueiros centrais que podem substituí-lo. Não precisamos fazer disso um drama", disse Santos neste domingo (27) a repórteres.

Uma nação com um só objetivo: 𝗩𝗘𝗡𝗖𝗘𝗥 e marcar presença nos oitavos! ✊🇵🇹 #VesteABandeira #FIFAWorldCup



One nation with one goal: 𝗪𝗜𝗡𝗡𝗜𝗡𝗚 and make it to the round of 16! ✊🇵🇹 #WearTheFlag pic.twitter.com/dXTZ0WItks — Portugal (@selecaoportugal) November 27, 2022

A mídia portuguesa informou que Pereira perderia a fase de grupos e que sua participação estaria em dúvida se Portugal conseguir chegar às oitavas de final.

Perguntado sobre o zagueiro Pepe, de 39 anos, que estava no banco quando Portugal venceu Gana por 3 a 2 na partida de abertura da Copa do Mundo no Catar na última quinta-feira (24), Santos disse que ele era "um monstro" e que estará na equipe na segunda-feira (28).

Portugal está no topo do Grupo H após derrotar Gana por 3 a 2 em sua partida de estreia.

Decisões sobre a disponibilidade de Otávio, que foi titular contra Gana, e Nuno Mendes, que também é uma preocupação com uma contusão, seriam tomadas após uma sessão de treinamento mais tarde neste domingo (27), disse Santos.

