Manchester United anuncia a saída do português Cristiano Ronaldo

O Manchester United (Inglaterra) anunciou, no início da tarde desta terça-feira (22), que encerrou o vínculo com o português Cristiano Ronaldo. Segundo os Red Devils, o atacante português deixa a equipe em “comum acordo”.

Cristiano Ronaldo is to leave Manchester United by mutual agreement, with immediate effect.



The club thanks him for his immense contribution across two spells at Old Trafford.#MUFC