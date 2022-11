Messi lidera lista de convocados da Argentina para a Copa do Mundo

Lionel Messi lidera o grupo de 26 jogadores anunciado nesta sexta-feira (11) pela seleção argentina para a Copa do Mundo no Catar, em uma lista sem grandes surpresas que incluiu Paulo Dybala, apesar das preocupações com lesões recentes.

“Eles estão orgulhosos de serem convocados e vestirem esta camisa, esperamos que vocês como torcedores também estejam. Todos juntos”, disse o técnico Lionel Scaloni em um vídeo por meio do qual divulgou a lista de convocados.

#Qatar2022 Nuestro entrenador @lioscaloni dio a conocer la nómina de jugadores que nos representarán en esta nueva edición de la @FIFAWorldCup.



¡Con ustedes los elegidos! 🤜🏼🤛🏼😁#TodosJuntos 🇦🇷 pic.twitter.com/qUeY2uygVv — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) November 11, 2022

Messi, que aos 35 anos disputará sua quinta Copa do Mundo, será acompanhado por parceiros antigos da seleção como Ángel Di María e Nicolás Otamendi, além de uma equipe renovada que voltou a conquistar a Copa América pela Argentina após 28 anos.

Scaloni confirmou Dybala entre os convocados, apesar de o atacante da Roma (Itália) não ter voltado a jogar oficialmente após a grave lesão muscular sofrida há um mês em uma partida contra o Lecce (Itália) no Campeonato Italiano.

A Argentina estreará na fase de grupos da Copa do Mundo no dia 22 de novembro contra a Arábia Saudita, quatro dias depois enfrentará o México e encerrará sua participação no dia 30 contra a Polônia.

Relação de convocados:

Goleiros: Emiliano Martínez (Aston Villa), Franco Armani (River Plate) e Gerónimo Rulli (Villarreal).

Defensores: Gonzalo Montiel (Sevilla), Nahuel Molina (Atlético de Madri), Germán Pezzella (Betis), Cristian Romero (Tottenham), Nicolás Otamendi (Benfica), Lisandro Martínez (Manchester United), Juan Foyth (Villarreal), Nicolás Tagliafico (Lyon) e Marcos Acuña (Sevilla).

Meio-campistas: Leandro Paredes (Juventus), Guido Rodríguez (Betis), Enzo Fernández (Benfica), Rodrigo De Paul (Atlético de Madri), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alejandro Gómez (Sevilla) e Alexis Mac Allister (Brighton).

Atacantes: Paulo Dybala (Roma), Lionel Messi (PSG), Ángel Di María (Juventus), Nicolás González (Fiorentina), Joaquín Correa (Inter de Milão), Lautaro Martínez (Inter de Milão) e Julián Álvarez (Manchester City).

