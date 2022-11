Milena Titoneli conquista bronze no Mundial de Taekwondo no México

A paulista Milena Titoneli faturou o bronze no Mundial de Taekwondo, em Guadalajara (México), na categoria até 67 quilos. Foi a primeira vez que o Brasil subiu ao pódio nesta edição, que vai até domingo (20). Titoneli superou expoentes da modalidade para como a campeã mundial Zhang Mengyuy (China) - edição de 2019 - a atual medalhista olímpica de ouro nos Jogos de Tóquio Matea Jelic (Croácia) O ouro ficou com a mexicana Leslie Soltero, a prata com a sérvia Aleksandra Perisic e o segundo bronze com a espanhola Cecília Burgos.

É o segundo bronze da atleta de São Caetano do Sul (SP) em Mundiais: o primeiro ela conquistou em 2019, em Manchester (Inglaterra). Na edição deste ano, Titoneli estreou com vitória por WO na primeira rodada (ela enfrentaria a atleta Jahing Sandamali, do Siri Lanka), na noite de terça-feira (15). Nas oitavas, a paulista de 24 anos, derrotou a chinesa Zhang Mengyu, campeã mundial dos 67kg, no último Mundial, em 2019. Depois, nas quartas, Titoneli eliminou a atual campeã olímpica Matea Jelic, número três do ranking mundial. Na semifinal, a brasileira foi superada pela sérvia Aleksandra Perisic, que depois viria a conquistar o ouro. No Taekwondo, não há disputa do bronze: quem perde a semi assegura o terceiro lugar no pódio.

A delegação brasileira conta com 16 atletas no Mundial. Também competiram nesta terça (15) Caroline Gomes (62kg), que parou nas oitavas de final, e Ícaro Miguel (87 kg), eliminado na estreia.