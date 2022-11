Neymar realiza exames em hospital para avaliar lesão

Um dia após o atacante Neymar sofrer uma entorse no tornozelo direito, durante a vitória de 2 a 0 sobre a Sérvia na estreia do Brasil na Copa do Catar, a assessoria de imprensa da CBF informou nesta sexta-feira (25) que o jogador realizou exames em um hospital de Doha e segue tratamento com fisioterapia.

“O Neymar teve uma entorse no tornozelo direito, um trauma direto quando o joelho do adversário fez um movimento causando a entorse”, afirmou Rodrigo Lasmar, médico da seleção brasileira, em entrevista na última quinta-feira (24).

Quem também realizou exames nesta sexta foi o lateral Danilo, que sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo.

A expectativa é de que os dois jogadores tenham condições de participar do segundo compromisso do Brasil no Mundial do Catar, na próxima segunda-feira (28) contra a Suíça.