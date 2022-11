Sem problemas físicos, Messi diz que chega em grande momento na Copa

O astro do futebol argentino Lionel Messi disse nesta segunda-feira que não tem nenhum problema físico e que chega em um grande momento com sua seleção na Copa do Mundo do Catar.

Uma imagem de Messi com um tornozelo aparentemente inchado levantou preocupações entre torcedores argentinos, mas o jogador do PSG disse que está muito animado com a estreia de seu time contra a Arábia Saudita pelo Grupo C na terça-feira (22).

#Qatar2022 Hasta ahí la palabra de Lionel Messi en la previa del debut ante Arabia Saudita. pic.twitter.com/EQR5PLanSQ — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) November 21, 2022.

"Sinto-me muito bem fisicamente, a verdade é que acho que chego em um grande momento, tanto pessoalmente como fisicamente. Não tenho nenhum problema", disse Messi em conferência de imprensa. "Se fiz uma preparação especial? Não ... me cuidei e trabalhei como fiz durante toda a minha carreira. Seguramente será meu último Mundial, minha última chance de conseguir o grande sonho que tenho, mas nada especial", acrescentou.

Messi disse que a seleção argentina chega tranquila depois das últimas vitórias e do título conquistado na Copa América do ano passado.

"A gente vem de uma vitória e isso descomprime muito, dá mais tranquilidade (...) é bom chegar assim porque dá muita confiança", afirmou.

Além de enfrentar a Arábia Saudita, a Argentina, uma das favoritas ao título da Copa do Mundo, enfrentará o México no sábado (26) e a Polônia no dia 30 de novembro na primeira fase da competição.

"Me sinto com muita vontade, agradeço o carinho que sempre recebo em todas as partes do mundo e quando o jogo começar cada um vai querer o mesmo de sua seleção e nós vamos tentar fazer o melhor no jogo", comentou.

