Técnico da Croácia diz que não se engana com problemas da Bélgica

Os rumores sobre a derrocada da Bélgica são muito exagerados, disse o técnico da seleção da Croácia, Zlatko Dalic, ao preparar sua equipe para o confronto decisivo do Grupo F da Copa do Mundo do Catar na quinta-feira (1º).

A Croácia precisa apenas de um ponto para garantir a vaga nas oitavas de final, enquanto a segunda colocada no ranking da Fifa, a Bélgica, quase certamente precisa vencer.

Uma derrota de 2 a 0 para o Marrocos no domingo foi seguida por uma conversa sobre problemas internos no elenco belga, com o meia Kevin de Bruyne e o zagueiro Jan Vertonghen alegadamente em desacordo.

De Bruyne também teria dito, segundo relatos, que a chamada Geração de Ouro da Bélgica é agora muito velha para ganhar a Copa do Mundo, mas Dalic disse não achar nada disso quando perguntado sobre o assunto nesta quarta-feira.

"Estamos jogando contra o segundo melhor time de futebol do mundo e eles já foram o número um", disse ele aos repórteres. "Eles são uma grande equipe e se pudéssemos escolher, não teríamos escolhido esta partida para ser a decisiva". "Não nos enganaremos por seu desempenho abaixo nos dois últimos jogos", garantiu.

A Croácia empatou com a Tunísia em sua estreia, mas bateu o Canadá por 4 a 1, deixando-os em boa posição para o confronto no Estádio Ahmad Bin Ali.

Dalic descartou qualquer noção de que a Croácia ficaria feliz em jogar por um empate.

"Jogaremos como jogamos contra o Canadá, alta qualidade, alta intensidade. Vai ser um jogo difícil", disse ele. "A Bélgica é um time de ponta, eles têm De Bruyne e Hazard e não seremos enganados pelas histórias da mídia e por alguns rumores. Estamos esperando o melhor da Bélgica, uma seleção de primeira linha". "Eles não se tornaram maus jogadores da noite para o dia. Não estou focado em nenhum outro aspecto, estamos apenas focados em sua força e qualidade", afirmou.

A Bélgica tem estado até agora sem o seu atacante Romelu Lukaku, mas espera-se que ele esteja de volta na quinta-feira, o que pode significar más notícias para a defesa da Croácia.

"Estamos nos preparando para ele ser titular e isso muda o jogo na Bélgica", disse Dalic. "Ele é fantástico no ar e é um grande atacante. Mas se planejarmos bem, teremos metade do nosso trabalho feito e a outra metade estará em campo."

O ex-companheiro de Lukaku no Chelsea Mateo Kovacic teve alguns conselhos simples para seus companheiros de equipe sobre como lidar com o atacante belga.

"Vou deixar isso para o treinador, mas vou dizer 'não lute com ele'", disse.

