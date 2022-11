Timo Werner desfalcará Alemanha na Copa por lesão no tornozelo

O atacante alemão Timo Werner está fora da Copa do Mundo no Catar devido a uma lesão no tornozelo, anunciou seu clube, o RB Leipzig, nesta quinta-feira (3).

Werner, de 26 anos, foi retirado de campo no primeiro tempo da vitória do Leipzig por 4 a 0 na fase de grupos da Liga dos Campeões contra o Shakhtar Donetsk na quarta-feira (2).

Bittere Nachricht.



Timo Werner hat sich im Spiel gegen Schachtar Donezk am linken Sprunggelenk verletzt.



Die heutigen Untersuchungen in Leipzig ergaben leider einen Riss des Syndesmosebandes. Timo Werner wird damit für den Rest des Jahres ausfallen. pic.twitter.com/awG3mS7KY2 — RB Leipzig (@RBLeipzig) November 3, 2022

"Esta notícia é extremamente amarga", disse o técnico da Alemanha, Hansi Flick. "Eu me sinto muito mal por Timo pessoalmente porque ele vai perder a Copa do Mundo que ele queria muito jogar."

Werner voltou para o Leipzig nesta temporada vindo do Chelsea, em um esforço para conseguir mais tempo de jogo para garantir sua vaga na seleção para a Copa do Mundo.

Ele marcou quatro vezes no campeonato até agora e nove gols em todas as competições.

"Mas, especialmente para a equipe, é uma grande perda. Temos que nos virar sem um atacante excepcional com uma alta taxa de gols também para a seleção", disse Flick em comunicado.

Werner, que fez parte da seleção da Alemanha na Copa do Mundo de 2018 e na Euro 2020, era esperado na lista final de convocados que o técnico Flick deve anunciar em 10 de novembro.

