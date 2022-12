Austrália é uma equipe que sabe o que quer, diz técnico da Argentina

A seleção de futebol da Austrália é uma equipe coesa que sabe o que quer, tornando o confronto das oitavas de final da Copa do Mundo do Catar um desafio difícil, disse nesta sexta-feira (2) o técnico da Argentina, Lionel Scaloni.

A Argentina venceu o Grupo C após duas vitórias e uma derrota, e no sábado enfrentará a Austrália, que se classificou em segundo no Grupo D, liderado pela França.

"Se o adversário é inferior, você tem que ver, a Austrália é um bom time... Eles têm bons jogadores, mas nossa ideia de jogar é a dos últimos jogos", disse Scaloni em uma coletiva de imprensa nesta sexta-feira (2). "Eles têm bons jogadores, jogadores experientes, é uma equipe formada por jogadores que sabem o que querem, e isso tem sua dificuldade", acrescentou ele.

#SeleccionMayor Hasta ahí la palabra del entrenador @lioscaloni a un día del choque ante Australia por los Octavos de Final. pic.twitter.com/JlmvAZNcaA — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) December 2, 2022

"Não me surpreende que a Austrália esteja nas oitavas de final. Eles são uma boa equipe, tiveram uma boa campanha de classificação, não conseguiram se classificar diretamente para a Copa, fizeram isso na repescagem. Eles têm uma tradição em Copas do Mundo e isso os torna difíceis", disse ele.

Scaloni não confirmou a escalação inicial para o confronto das oitavas de final e disse que só decidirá os 11 titulares nas horas que antecederem o jogo.

"Eu nem sempre fico com os mesmos jogadores. Eu sou mais sobre sentimentos, sobre ver o que eu quero em cada jogo. Às vezes repeti a mesma equipe, isso poderia ser uma opção. Mas eu não posso confirmar isso", disse o treinador.

