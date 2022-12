Bellingham passou para outro nível, afirma técnico da Inglaterra

O técnico da seleção da Inglaterra, Gareth Southgate, já sabia que Jude Bellingham era especial, mas até ele ficou surpreso com a maneira como o garoto de 19 anos tem desempenhado na Copa do Mundo do Catar.

Depois de sua estreia no Mundial contra o Irã há duas semanas, Bellingham levou a Inglaterra às quartas de final com uma exibição imponente na vitória de domingo por 3 a 0 sobre o Senegal.

Ele fez a jogada para o também meio-campista Jordan Henderson abrir o placar e depois produziu uma corrida eletrizante a partir de seu próprio campo para iniciar o ataque que levou Harry Kane a fazer 2 a 0 momentos antes do intervalo.

Sua assistência para Henderson fez dele o primeiro adolescente a dar uma assistência para gol em uma partida eliminatória da Copa do Mundo desde 1966, quando os registros começaram a ser feitos, de acordo com os analistas de estatísticas Opta.

"Acho que não poderíamos ter previsto a rapidez com que Bellingham poderia amadurecer. Nos últimos cinco meses, isso passou para outro nível", disse Southgate sobre o jogador do Borussia Dortmund, atualmente especulado como um alvo do Liverpool, que estaria disposto a pagar 100 milhões de libras por ele.

O companheiro de equipe de seleção inglesa Phil Foden, de 22 anos, que participou das jogadas de dois gols da Inglaterra contra o Senegal no domingo (4), previu que Bellingham se tornaria o melhor meio-campista do mundo.

"Eu não quero engrandecê-lo muito porque ele ainda é jovem, mas é um dos jogadores mais talentosos que eu já vi", disse Foden. "Ele não tem nenhuma fragilidade em seu jogo."

Henderson, cujo desempenho também foi fundamental para a vitória da Inglaterra, acrescentou: "Não posso continuar dizendo coisas legais sobre ele, porque estamos falando de uma única vez".

A Inglaterra estava lutando para conter o Senegal no primeiro tempo, mas Bellingham subitamente tomou o controle da partida, e suas estatísticas na primeira etapa disseram tudo.

Ele venceu o maior número de duelos (oito), divididas (três), conquistou a posse de bola duas vezes no terço final do campo e completou 23 dos 24 passes, a melhor proporção de qualquer jogador em campo.

O ex-zagueiro da Inglaterra Rio Ferdinand foi um dos vários especialistas que se maravilharam com seu desempenho.

"Jude Bellingham tem 19 anos, quero ver sua certidão de nascimento", disse ele no Twitter.

A Inglaterra enfrentará a França nas quartas de final no sábado (10) e, se vencer, igualará sua campanha de 2018, quando chegou à semifinal, mas com Bellingham jogando da forma que vem jogando, os ingleses devem estar confiantes de ir mais adiante desta vez.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.