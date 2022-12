Brasileiras conquistam dois ouros na Copa do Mundo de halterofilismo

As brasileiras Mariana D'Andrea e Márcia Menezes conquistaram, neste sábado (17), medalhas de ouro na etapa de Dubai (Emirados Árabes Unidos) da Copa do Mundo de halterofilismo. O país também foi ao pódio com Tayana Medeiros (prata) e Caroline Alves (bronze), totalizando 11 na competição, iniciada na última quinta-feira (15).

Campeã paralímpica em Tóquio (Japão) no ano passado, Mariana levantou 135 quilos (kg) para garantir o ouro na categoria até 73 quilos, deixando para trás as japonesas Takako Tatsukawa (73 kg) e Karin Morisaki (70 kg). Márcia, por sua vez, venceu a categoria acima de 86 kg, erguendo 116 kg, ficando à frente da sul-coreana Choe Sujeong (103 kg) e da emiradense Ayesha Almutaiwei (66 kg).

Na categoria até 86 kg, Taiana quebrou o próprio recorde das Américas ao levantar 129 kg, três quilos a mais que a marca registrada em julho. A brasileira ficou atrás da jordaniana Tharwh Alhajaj (134 kg), e a chilena Marion Guajardo (125 kg) completou o pódio. Por fim, na categoria até 79 kg, Caroline ergueu 109 kg, garantindo o bronze no desempate com a iraquiana Gharam Alosmanee. O ouro ficou com Nacera Merar, da Argélia (125 kg), enquanto Asma Issa, da Jordânia, levou a prata (123 kg).

Antes dos quatro pódios deste sábado, o Brasil já tinha cinco medalhas nesta Copa do Mundo de Dubai. Foram três ouros, com Lara Aparecida (até 41 kg) e Maria Rizonaide (até 50 kg) e Naira Cruz (até 61 kg), uma prata, com Bruno Carra (até 54 kg), e dois bronzes, com João França Júnior (até 54 kg) e Maria Fátima de Castro (até 67 kg).

A participação brasileira na competição termina neste domingo (18), na disputa por equipes femininas. O país é representado, em Dubai, por 15 atletas, todos com experiência prévia em torneios obrigatórios para classificação à Paralimpíada de Paris (França), em 2024. Eles também possuem marcas, registradas entre 22 de novembro do ano passado e 8 de outubro de 2022, que estão entre as dez melhores do mundo nas respectivas categorias.